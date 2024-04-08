Греция может передать Украине 32 истребителя F-16, — СМИ

Истребитель F-16. Фото: Reuters

По данным СМИ, правительство Греции планирует продать определенное количество старых истребителей F-16, которые подлежат утилизации. Однако часть из них с высокой вероятностью могут передать Украине.

Об этом сообщает издание Nеwsbreаk.

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Отмечается, что к продаже готовят 108 самолетов F-16, из них 32 могут передать Украине. Однако для этого Греция должна получить разрешение от Франции.

"Передача 32 F-16C/-D Block 30 Украине практически не вызывает сомнений", — говорится в сообщении.

Издание отметило, что хотя истребители этого типа несколько устарелые, но за время своей службы прошли две модернизации конструкции. В среднем самолеты израсходовали около 60% предельного срока службы.

Напомним, Нидерланды планируют передать Украине более 20 истребителей F-16. Первые поставки должны начаться уже в 2024 году.

К слову, украинские военные продолжают проходить обучение на истребителях F-16 в Дании. В подготовке бойцов ВСУ помогают также бельгийские союзники.