Тікали всі — БМП Bradley зупинила ворожу техніку з десантом

Грізний "Бредлі" — 47 ОМБр показала ефектні кадри знищення двох російських БТР з десантом
Екіпажу американської броньованої машини піхоти Bradley вдалося в результаті прямого бою знищити два російських бронетранспортери БТР-82. В результаті зіткнення також було знищено ворожу десантну групу прикриття.
Ефектні кадри бою показали в офіційних соцмережах підрозділу.
"Бредлі" проти БТР
За повідомленням, аеророзвідники виявили, як штурмовий загін ворог висунуся в зону відповідальності підрозділу. Дочекавшись вдалого моменту, коли ворог опинився на відкритій місцевості, американська БМП відкрила вогонь на ураження і зупинила просування ворога.
В роботі відзначилися бійці 2 мехбату 47 ОМБр під командування командира БМП на псевдо "Тихий".
"Вкотре демонструємо, що тільки сучасні технології та уміле застосування американської техніки — це суттєва перевага на полі бою", — пишаються своєю роботою військові.
Нагадаємо, раніше спецпідрозділи СБУ показали кадри майстерного враження ворожої техніки дронами-камікадзе.
А бійці 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського влаштували ворогу запеклий бій, залишивши росіян без бронетехніки.
Читайте Новини.LIVE!