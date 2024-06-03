Тікали всі — БМП Bradley зупинила ворожу техніку з десантом

Детонація російського БТР-82 внаслідок бою з БМП Bradley ЗСУ. Фото: скриншот

Екіпажу американської броньованої машини піхоти Bradley вдалося в результаті прямого бою знищити два російських бронетранспортери БТР-82. В результаті зіткнення також було знищено ворожу десантну групу прикриття.

Ефектні кадри бою показали в офіційних соцмережах підрозділу.

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За повідомленням, аеророзвідники виявили, як штурмовий загін ворог висунуся в зону відповідальності підрозділу. Дочекавшись вдалого моменту, коли ворог опинився на відкритій місцевості, американська БМП відкрила вогонь на ураження і зупинила просування ворога.

Втеча російського десанту внаслідок бою. Джерело: скриншот

В роботі відзначилися бійці 2 мехбату 47 ОМБр під командування командира БМП на псевдо "Тихий".

"Вкотре демонструємо, що тільки сучасні технології та уміле застосування американської техніки — це суттєва перевага на полі бою", — пишаються своєю роботою військові.

Скриншот допису 47 ОМБр

Нагадаємо, раніше спецпідрозділи СБУ показали кадри майстерного враження ворожої техніки дронами-камікадзе.

А бійці 58 окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського влаштували ворогу запеклий бій, залишивши росіян без бронетехніки.