Убегали все - БМП Bradley остановила вражескую технику с десантом

Грозный "Брэдли" — 47 ОМБр показала эффектные кадры уничтожения двух российских БТР с десантом
Экипажу американской бронированной машины пехоты Bradley удалось в результате прямого боя уничтожить два российских бронетранспортера БТР-82. В результате столкновения также была уничтожена вражеская десантная группа прикрытия.
Эффектные кадры боя показали в официальных соцсетях подразделения.
"Брэдли" против БТР
По сообщению, аэроразведчики обнаружили, как штурмовой отряд враг выдвинулся в зону ответственности подразделения. Дождавшись удачного момента, когда враг оказался на открытой местности, американская БМП открыла огонь на поражение и остановила продвижение врага.
В работе отличились бойцы 2 мехбата 47 ОМБр под командованием командира БМП с позывным "Тихий".
"В очередной раз демонстрируем, что только современные технологии и умелое применение американской техники — это существенное преимущества на поле боя", — гордятся своей работой военные.
Напомним, ранее спецподразделения СБУ показали кадры искусного поражения вражеской техники дронами-камикадзе.
А бойцы 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского устроили врагу ожесточенное сражение, оставив россиян без бронетехники.
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