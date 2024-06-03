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Грозный "Брэдли" — 47 ОМБр показала эффектные кадры уничтожения двух российских БТР с десантом

3 июня 2024 10:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Убегали все - БМП Bradley остановила вражескую технику с десантом
Детонация российского БТР-82 в результате боя с БМП Bradley ВСУ. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Экипажу американской бронированной машины пехоты Bradley удалось в результате прямого боя уничтожить два российских бронетранспортера БТР-82. В результате столкновения также была уничтожена вражеская десантная группа прикрытия.

Эффектные кадры боя показали в официальных соцсетях подразделения.

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По сообщению, аэроразведчики обнаружили, как штурмовой отряд враг выдвинулся в зону ответственности подразделения. Дождавшись удачного момента, когда враг оказался на открытой местности, американская БМП открыла огонь на поражение и остановила продвижение врага.

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Бегство русского десанта в результате боя. Источник: скриншот

В работе отличились бойцы 2 мехбата 47 ОМБр под командованием командира БМП с позывным "Тихий".

"В очередной раз демонстрируем, что только современные технологии и умелое применение американской техники — это существенное преимущества на поле боя", — гордятся своей работой военные.

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Скриншот сообщения 47 ОМБр

Напомним, ранее спецподразделения СБУ показали кадры искусного поражения вражеской техники дронами-камикадзе.

А бойцы 58 отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского устроили врагу ожесточенное сражение, оставив россиян без бронетехники.

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