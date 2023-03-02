Генерал СБУ Віктор Ягун про нібито українську ДРГ на Брянщині

За словами експерта, "диверсія", про яку волають російські пропагандисти, абсолютно не має сенсу

Спектакль з "українською ДРГ", яка нібито захопило заручників у селищі Сушани на Брянщині, найімовірніше, є російською провокацією.

Про це заявив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE генерал-майор запасу СБУ, військовий експерт Віктор Ягун.

"Кому це село потрібне? Кого там в заручники брати? Що, зараз будуть катувати людей і змушувати говорити "паляниця"? Це вже настільки відверта брехня, що далі нема куди", — сказав він.

"Просто якийсь маразм"

За словами експерта, ДРГ у складі 50 осіб, про яку повідомляють російські пропагандисти, це "просто абсурд".

"Коли треба здійснити якусь диверсію на території ворога, то група понад 15 осіб — це просто якийсь маразм, тому що як правило диверсійна група складається з п’яти осіб, не більше". 50 осіб — це мала бути хоча б бронегрупа на легко броньованих машинах, щоб влаштувати якийсь рейд: скажімо, заїхати на їхню територію, проїхатися по селах, розкидати якісь листівки і повернутися. В таке я б ще повірив", — зазначив Віктор Ягун.

Віктор Ягун

Українські паспорти і візитка Яроша

Експерт прогнозує, що невдовзі російська пропаганда оголосить про те, що у так званої "ДРГ" знайдені українські документи.

"Я не виключаю навіть, що у них знайдуть і українські паспорти, і візитку Яроша, і у кожного тату з тризубом на лобі. Одним словом, якщо стане відомо, що у них знайшли будь-які документи, шеврони тощо, це буде ще одним підтвердженням, що це не диверсійна група. Тому що люди, які дійсно виходять туди, ніколи не мають із собою жодних ідентифікаційних речей", — пояснив генерал Ягун.