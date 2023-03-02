Генерал СБУ Виктор Ягун о якобы украинской ДРГ в Брянской области

По словам эксперта, "диверсия", о которой кричат российские пропагандисты, не имеет никакого смысла

Спектакль с "украинской ДРГ", которая якобы захватила заложников в поселке Сушаны в Брянской области, вероятнее всего, представляет собой российскую провокацию.

Об этом заявил в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE генерал-майор запаса СБУ, военный эксперт Виктор Ягун.

"Кому это село нужно? Кого там в заложники брать? Что, сейчас будут пытать людей и заставлять говорить "паляниця"? Это уже настолько откровенная ложь, что дальше некуда", — сказал он.

"Просто какой-то маразм"

По словам эксперта, ВРГ в составе 50 человек, о котором сообщают российские пропагандисты, это "просто абсурд".

"Когда нужно осуществить какую-то диверсию на территории врага, то группа больше 15 человек — это просто какой-то маразм. Потому что, как правило, диверсионная группа состоит из пяти человек, не более. 50 человек — это должна быть хотя бы бронегруппа на легкобронированных машинах, чтобы устроить какой-нибудь рейд: скажем, заехать на их территорию, проехаться по селам, разбрасывать какие-то листовки и вернуться. В такое я бы еще поверил", — отметил Виктор Ягун.

Виктор Ягун

Украинские паспорта и визитка Яроша

Эксперт прогнозирует, что вскоре российская пропаганда объявит о том, что у так называемой "ДРГ" найдены украинские документы.

"Я не исключаю даже, что у них найдут и украинские паспорта, и визитку Яроша, и у каждого татуировку с тризубом на лбу. Одним словом, если станет известно, что у них нашли любые документы, шевроны и тому подобное, это будет еще одним подтверждением, что это не диверсионная группа. Потому что действительно выходящие туда люди никогда не имеют с собой никаких идентификационных вещей", — пояснил генерал Ягун.