Група Вагнера вербує мелітопольців на штурм Бахмута: деталі

Група Вагнера

Нещодавно у російських телеграм-каналах міста Мелітополя розміщувалася реклама ПВК Вагнера, яка закликала всіх охочих приєднатися до них та вирушити на Бахмут у Донецькій області. Ця ПВК, підконтрольна російському Міністерству нападу, вербує ув'язнених із місць позбавлення волі та пропонує роботу добровольцям.

Про це повідомляє РІА-Мелітополь.

Вербування мелітопольців

У рекламі ПВК Вагнера стверджувалося, що зарплата становить 250 тисяч карбованців на місяць, а також повний "соцпакет". Реклама стверджувала, що "вагнерівці" мають центри вже в 39 містах. Однак цікавим фактом є те, що в тимчасово анексованому Криму дана ПВК не "прописалася".

Масове поширення цієї реклами може свідчити про те, що справи з гарматним м'ясом на території рф нині йдуть дуже погано. Відео із мобілізованими, які клянуть своє начальство, набирають мільйони переглядів у соціальних мережах. Проблеми з боєприпасами вже оприлюднили навіть регулярні частини армії рф. Все більше росіян не розуміють, за що і чому їхні хлопчики воюють.

Внаслідок такої ситуації реклама ПВК Вагнера може стати привабливою для людей, які шукають роботу та високу зарплату, але не мають достатньо інформації про те, на що вони готові піти. Також це може стати небезпекою національної безпеки країни.

Нагадаємо, раніше власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці можуть відступити від Бахмута. Це, за словами Пригожина, стане катастрофою для всіх російських військ.