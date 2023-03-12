Группа Вагнера вербует мелитопольцев на штурм Бахмута: детали
Недавно в российских телеграм-каналах города Мелитополя размещалась реклама ЧВК Вагнера, которая призывала всех желающих присоединиться к ним и отправиться на Бахмут в Донецкой области. Эта ЧВК, подконтрольная российскому Министерству нападения, вербует заключенных из мест лишения свободы и предлагает работу добровольцам.
Об этом сообщает РИА-Мелитополь.
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Вербовка мелитопольцев
В рекламе ЧВК Вагнера утверждалось, что зарплата составляет 250 тысяч рублей в месяц, а также полный "соцпакет". Реклама утверждала, что у "вагнеровцев" есть центры уже в 39 городах. Однако, интересным фактом является то, что во временно аннексированном Крыму данная ЧВК не "прописалась".
Массовое распространение этой рекламы может свидетельствовать о том, что дела с пушечным мясом на территории россии сейчас идут очень плохо. Видео с мобилизованными, которые клянут свое начальство, набирают миллионы просмотров в социальных сетях. Проблемы с боеприпасами уже огласили даже регулярные части армии рф. Все больше россиян не понимают, за что и почему "их мальчики" воюют.
В результате такой ситуации реклама ЧВК Вагнера может стать привлекательной для людей, ищущих работу и высокую зарплату, но не имеющих достаточно информации о том, на что они готовы пойти. Также это может стать опасностью для национальной безопасности страны.
Напомним, ранее владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники могут отступить от Бахмута. Это, по словам Пригожина, обернется катастрофой для всех российских войск.