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Губернатор Бєлгородської області заявив про обстріли

6 травня 2023 12:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Губернатор Бєлгородської області заявив про обстріли
Рятувальні служби Бєлгородської області. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що прямо зараз ведеться обстріл Шебекіно. Людей просять сховатися у безпечному місці.

Про це повідомив В'ячеслав Гладков.

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За словами Гладкова, почалось розсилання смс-оповіщень про необхідність сховатися у безпечному місці. Попередньо внаслідок обстрілу одна людина постраждала.

Гладков додав, що голова округу Володимир Жданов та оперативні служби перебувають на місці обстрілу. Додаткова інформація буде пізніше.

Нагадаємо, що в Бєлгородській області росіяни скаржаться на обстріл. Цього разу там п'ять сіл залишилися без світла. За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, снарядами було пошкоджено лінії електропередачі.

Також ми повідомляли, що ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгороді стався вибух, на житловий район Бєлгорода впала авіабомба. В результаті на місці падіння утворилася 20-метрова вирва. Внаслідок вибуху є постраждалі.

Пізніше Міноборони РФ визнало, що у Бєлгороді впав їхній боєприпас.

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