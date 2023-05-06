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Губернатор Белгородской области заявил об обстрелах

6 мая 2023 12:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Губернатор Белгородской области заявил об обстрелах
Спасательные службы Белгородской области. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что прямо сейчас ведется обстрел Шебекино. Людей просят укрыться в безопасном месте.

Об єтом сообщил Вячеслав Гладков.

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По словам Гладкова, началась рассылка смс-оповещаний о необходимости спрятаться в безопасном месте. Предварительно, в результате обстрела один человек пострадал.

Гладков добавил, что глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте обстрела. Дополнительная информация будет позже.

Напомним, что в Белгородской области россияне жалуются на обстрелы. На этот раз там пять деревень остались без света. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, снарядами были повреждены линии электропередачи.

Также мы сообщали, что вечером 20 апреля в российском городе Белгороде произошел взрыв, на жилой район Белгорода упала авиабомба. В результате на месте падения образовалась 20-метровая воронка. В результате взрыва есть пострадавшие.

Позже Минобороны РФ признало, что в Белгороде упал их боеприпас.

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