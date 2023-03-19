Губернатор Курської області заявив про обстріл та звинуватив Україну
Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про обстріл прикордонних населених пунктів. За його словами, було 10 "прильотів". Губернатор вважає, що область обстрілювали ЗСУ.
Про це Старовойт написав у своєму Telegram-каналі.
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Під обстріл потрапили населені пункти Троїцьке Коренівського району, Єлизаветівка та Червоножовтневе Глушківського району. За словами губернатора, люди не постраждали.
"У селищі Червоножовтневе Глушківського району, де нарахували 10 "прильотів", зафіксовано незначні ушкодження будівлі медпункту та чотирьох приватних домоволодінь: осколками посічено вікна, фасади, дахи та паркани. Також тут є кілька обривів ліній електропередач. Ремонтні бригади приступили до усунення пошкоджень", — написав Старовойт.
Нагадаємо, у Бєлгородській області росії 15 березня стався "обстріл" міста Шебекіно. Постраждалих немає.
Також ми писали, що у прикордонних регіонах росії регулярно лунають вибухи. Часто російська сторона звинувачує Україну у причетності до цих інцидентів, проте Київ офіційно це не коментує.