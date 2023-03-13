У Бєлгороді спрацювала ППО: що відомо
У росії на території Бєлгородської області лунали вибухи, місцева влада повідомила про роботу протиповітряної оборони. Нібито було збито 4 ракети.
Про це повідомив губернатор Бєлгородської області рф В'ячеслав Гладков у своєму Telegram, вранці 13 березня.
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Що відомо про вибухи в Бєлгороді
"Наслідки на землі уточнюються. Вже відомо про одну постраждалу. Бригада швидкої допомоги виїхала на місце. Також є пошкодження від уламків ракет у двох приватних домоволодіннях. Голова Бєлгородського району Володимир Перцев разом з оперативними та аварійними службами виїхав на місце. Жінку зі струсом головного мозку бригада швидкої допомоги доставляє до лікарні. Відкритої рани немає. Стан середнього ступеня важкості. Вся необхідна допомога надається", — йдеться у його повідомленні.
Також відео та коментарі щодо вибухів в Бєлгороді почали з'являтись у місцевих Telegram-каналах.
Вибухи у Бєлгородській області
28 лютого мер Бєлгорода заявив про нальоти безпілотників на житлові квартали, один з них залетів до квартири.
22 лютого губернатор Бєлгорода заявив про обстріл. Снаряд влучив у торговий центр. Керівництво регіону звинувачує в обстрілі українську армію.
13 лютого влада російської прикордонної з Україною Бєлгородської області заявила про "обстріл". Було пошкоджено приміщення школи.
У Бєлгородській області росії 11 лютого заявили про нову атаку. Чиновники прикордонного регіону стверджують, що нібито дрон атакував інфраструктурний об'єкт.
4 лютого повідомлялося, що у Бєлгородській області знову вибухи та пожежа. Пожежа сталася на промисловому заводі у Борисівському районі. Влада регіону заявила про "терористичну загрозу".
Також наприкінці січня повідомлялося, що у прикордонній з Україною російській Бєлгородській області прогриміли вибухи. Влада регіону заявила про обстріл з боку України та постраждалих.
15 січня у Бєлгородській області також було неспокійно. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Шебекіно. Після цього у місті виникли перебої з електроенергією та водопостачанням.
Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що російські війська почали будувати укріплені лінії оборони на території Бєлгородської області, натякаючи на можливий напад ЗСУ.