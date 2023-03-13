У Бєлгороді спрацювала ППО: що відомо

У Бєлгородській області рф знову лунали вибухи

У росії на території Бєлгородської області лунали вибухи, місцева влада повідомила про роботу протиповітряної оборони. Нібито було збито 4 ракети.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області рф В'ячеслав Гладков у своєму Telegram, вранці 13 березня.

Що відомо про вибухи в Бєлгороді

"Наслідки на землі уточнюються. Вже відомо про одну постраждалу. Бригада швидкої допомоги виїхала на місце. Також є пошкодження від уламків ракет у двох приватних домоволодіннях. Голова Бєлгородського району Володимир Перцев разом з оперативними та аварійними службами виїхав на місце. Жінку зі струсом головного мозку бригада швидкої допомоги доставляє до лікарні. Відкритої рани немає. Стан середнього ступеня важкості. Вся необхідна допомога надається", — йдеться у його повідомленні.

Також відео та коментарі щодо вибухів в Бєлгороді почали з'являтись у місцевих Telegram-каналах.

Вибухи у Бєлгородській області

28 лютого мер Бєлгорода заявив про нальоти безпілотників на житлові квартали, один з них залетів до квартири.

22 лютого губернатор Бєлгорода заявив про обстріл. Снаряд влучив у торговий центр. Керівництво регіону звинувачує в обстрілі українську армію.

13 лютого влада російської прикордонної з Україною Бєлгородської області заявила про "обстріл". Було пошкоджено приміщення школи.

У Бєлгородській області росії 11 лютого заявили про нову атаку. Чиновники прикордонного регіону стверджують, що нібито дрон атакував інфраструктурний об'єкт.

4 лютого повідомлялося, що у Бєлгородській області знову вибухи та пожежа. Пожежа сталася на промисловому заводі у Борисівському районі. Влада регіону заявила про "терористичну загрозу".

Також наприкінці січня повідомлялося, що у прикордонній з Україною російській Бєлгородській області прогриміли вибухи. Влада регіону заявила про обстріл з боку України та постраждалих.

15 січня у Бєлгородській області також було неспокійно. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Шебекіно. Після цього у місті виникли перебої з електроенергією та водопостачанням.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що російські війська почали будувати укріплені лінії оборони на території Бєлгородської області, натякаючи на можливий напад ЗСУ.