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У Бєлгороді спрацювала ППО: що відомо

13 березня 2023 07:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Бєлгородській області рф знову лунали вибухи
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У росії на території Бєлгородської області лунали вибухи, місцева влада повідомила про роботу протиповітряної оборони. Нібито було збито 4 ракети.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області рф В'ячеслав Гладков у своєму Telegram, вранці 13 березня.

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"Наслідки на землі уточнюються. Вже відомо про одну постраждалу. Бригада швидкої допомоги виїхала на місце. Також є пошкодження від уламків ракет у двох приватних домоволодіннях. Голова Бєлгородського району Володимир Перцев разом з оперативними та аварійними службами виїхав на місце. Жінку зі струсом головного мозку бригада швидкої допомоги доставляє до лікарні. Відкритої рани немає. Стан середнього ступеня важкості. Вся необхідна допомога надається", — йдеться у його повідомленні.

скріншот

скріншот

Також відео та коментарі щодо вибухів в Бєлгороді почали з'являтись у місцевих Telegram-каналах.

Вибухи у Бєлгородській області

28 лютого мер Бєлгорода заявив про нальоти безпілотників на житлові квартали, один з них залетів до квартири. 

22 лютого губернатор Бєлгорода заявив про обстріл. Снаряд влучив у торговий центр. Керівництво регіону звинувачує в обстрілі українську армію.

13 лютого влада російської прикордонної з Україною Бєлгородської області заявила про "обстріл". Було пошкоджено приміщення школи. 

У Бєлгородській області росії 11 лютого заявили про нову атаку. Чиновники прикордонного регіону стверджують, що нібито дрон атакував інфраструктурний об'єкт

4 лютого повідомлялося, що у Бєлгородській області знову вибухи та пожежа. Пожежа сталася на промисловому заводі у Борисівському районі. Влада регіону заявила про "терористичну загрозу". 

Також наприкінці січня повідомлялося, що у прикордонній з Україною російській Бєлгородській області прогриміли вибухи. Влада регіону заявила про обстріл з боку України та постраждалих.

15 січня у Бєлгородській області також було неспокійно. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів у Шебекіно. Після цього у місті виникли перебої з електроенергією та водопостачанням.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що російські війська почали будувати укріплені лінії оборони на території Бєлгородської області, натякаючи на можливий напад ЗСУ.

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