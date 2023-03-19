Губернатор Курской области заявил об обстреле и обвинил Украину
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле приграничных населенных пунктов. По его словам, было 10 "прилетов". Губернатор считает, что область обстреливали ВСУ.
Об этом Старовойт написал в своем Telegram-канале.
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Под обстрелы попали населенные пункты Троицкое Кореновского района, Елизаветовка и Краснооктябрьский Глушковского района. По словам губернатора, люди не пострадали.
"В поселке Краснооктябрьский Глушковского района, где насчитали 10 "прилетов", зафиксированы незначительные повреждения здания медпункта и четырех частных домовладений: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы. Также здесь есть несколько обрывов линий электропередач. Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений", — написал Старовойт.
Напомним, в Белгородской области россии 15 марта произошел "обстрел" города Шебекино. Пострадавших нет.
Также мы писали, что в приграничных регионах россии регулярно раздаются взрывы. Часто российская сторона обвиняет Украину в причастности к этим инцидентам, однако, Киев официально это не комментирует.