Губернатор Курской области заявил об обстреле и обвинил Украину

Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле приграничных населенных пунктов. По его словам, было 10 "прилетов". Губернатор считает, что область обстреливали ВСУ.

Об этом Старовойт написал в своем Telegram-канале.

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Под обстрелы попали населенные пункты Троицкое Кореновского района, Елизаветовка и Краснооктябрьский Глушковского района. По словам губернатора, люди не пострадали.

"В поселке Краснооктябрьский Глушковского района, где насчитали 10 "прилетов", зафиксированы незначительные повреждения здания медпункта и четырех частных домовладений: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы. Также здесь есть несколько обрывов линий электропередач. Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений", — написал Старовойт.

Напомним, в Белгородской области россии 15 марта произошел "обстрел" города Шебекино. Пострадавших нет.

Также мы писали, что в приграничных регионах россии регулярно раздаются взрывы. Часто российская сторона обвиняет Украину в причастности к этим инцидентам, однако, Киев официально это не комментирует.