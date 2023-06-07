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Губернатор Курської області заявив про вибухи на електричній підстанції

7 червня 2023 10:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Губернатор Курської області заявив про вибухи на електричній підстанції
Губернатор Курської області Роман Старовойт. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 7 червня, у селі Попово-Лежачі Глушківського району Курської області пролунали вибухи на електричній підстанції. Губернатор традиційно звинуватив ЗСУ. 

Про це розповів губернатор Курської області Роман Старовойт.

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Вибухи на електричній підстанції

Внаслідок вибухів невідомих пристроїв у Попово-Лежачах і Тьоткіному відсутнє електропостачання. 

"Під час відновлення електропостачання один із робітників отримав осколкові поранення. Він перебуває в центральній районній лікарні, лікарі надають йому всю необхідну допомогу", — розповів Старовойт.

За його словами, після того, як повторно закінчать роботу групи розмінування, ремонтні бригади продовжать відновлення електропостачання.

Нагадаємо, 23 травня у Курській області РФ нібито атакували підстанцію. Губернатор зазначив, що декілька населених пунктів знеструмлені.

Також ми писали, що нещодавно губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про обстріл населених пунктів Шебекінського міського округу. Він традиційно звинуватив бійців ЗСУ. Внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі.

Додамо, жителі Бєлгородської області жаліються, що вже понад тиждень сидять без світла. Місцева влада ніяк не реагує та мовчить.

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