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Губернатор Курской области заявил о взрывах на электрической подстанции

7 июня 2023 10:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Губернатор Курской области заявил о взрывах на электрической подстанции
Губернатор Курской области Роман Старовойт. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня ночью, 7 июня, в селе Попово-Лежачи Глушковского района Курской области прогремели взрывы на электрической подстанции. Губернатор традиционно обвинил ВСУ.

Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Взрывы на электрической подстанции

В результате взрывов неизвестных устройств в Попово-Лежачах и Теткино отсутствует электроснабжение.

"Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения. Он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь", — рассказал Старовойт.

По его словам, после того, как повторно закончат работу группы разминирования, ремонтные бригады продолжат возобновление электроснабжения.

Напомним, 23 мая в Курской области РФ якобы атаковали подстанцию. Губернатор отметил, что несколько населенных пунктов обесточены.

Также мы писали, что недавно губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле населенных пунктов Шебекинского городского округа. Он традиционно обвинил бойцов ВСУ. В результате обстрела есть погибшие и пострадавшие.

Добавим, жители Белгородской области жалуются, что уже больше недели сидят без света. Местные власти никак не реагируют и молчат.

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