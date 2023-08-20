Губернатор Ростовської області заявив про атаку безпілотників

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 20 серпня, губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про атаку безпілотників. За його словами, по БпЛА нібито успішно відпрацювали засоби радіоелектронної боротьби.

Про це Василь Голубєв написав у своєму Telegram-каналі.

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Голубєв розповів, що протиповітряна оборона не застосовувалася через малий розмір цілі.

"Два дрони впали на території військової частини в Каменську, ще один — за кілометр на північ від Новошахтинська", — пише він.

Губернатор Ростовської області додав, що жертв та руйнувань внаслідок падіння БпЛА немає.

Допис Голубєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 20 серпня, після третьої ночі у російському Курську сталася "бавовна". Є інформація про пожежу у місцевому вокзалі.

Також ми писали, що в інтернеті опублікували кадри збитків, завданих російському танкеру SIG після нападу морським дроном в акваторії Чорного моря. Попри те, що інцидент стався ще на початку серпня, деталі збитків продовжують ставати відомими.

Додамо, 18 серпня у столиці Росії провели масову евакуацію людей з "Москва-Сіті". Це відбулося після повідомлення про "приліт БпЛА".