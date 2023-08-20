Губернатор Ростовської області заявив про атаку безпілотників
Сьогодні, 20 серпня, губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив про атаку безпілотників. За його словами, по БпЛА нібито успішно відпрацювали засоби радіоелектронної боротьби.
Про це Василь Голубєв написав у своєму Telegram-каналі.
Атака дронів на Ростовську область
Голубєв розповів, що протиповітряна оборона не застосовувалася через малий розмір цілі.
"Два дрони впали на території військової частини в Каменську, ще один — за кілометр на північ від Новошахтинська", — пише він.
Губернатор Ростовської області додав, що жертв та руйнувань внаслідок падіння БпЛА немає.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 20 серпня, після третьої ночі у російському Курську сталася "бавовна". Є інформація про пожежу у місцевому вокзалі.
Також ми писали, що в інтернеті опублікували кадри збитків, завданих російському танкеру SIG після нападу морським дроном в акваторії Чорного моря. Попри те, що інцидент стався ще на початку серпня, деталі збитків продовжують ставати відомими.
Додамо, 18 серпня у столиці Росії провели масову евакуацію людей з "Москва-Сіті". Це відбулося після повідомлення про "приліт БпЛА".