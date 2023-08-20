Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Губернатор Ростовской области заявил об атаке беспилотников arrow

Губернатор Ростовской области заявил об атаке беспилотников

20 августа 2023 10:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Губернатор Ростовской области заявил об атаке беспилотников
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 20 августа, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об атаке беспилотников. По его словам, по БпЛА якобы успешно отработали средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом Василий Голубев написал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Атака дронов на Ростовскую область

Голубев рассказал, что противовоздушная оборона не применялась из-за малого размера цели.

"Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска", — пишет он.

Губернатор Ростовской области добавил, что жертв и разрушений в результате падений БпЛА нет.

null
Пост Голубева. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 20 августа, после трех ночи в российском Курске произошел "хлопок". Есть информация о пожаре в местном вокзале.

Также мы писали, что в интернете опубликовали кадры ущерба, нанесенного российскому танкеру SIG после нападения морским дроном в акватории Черного моря. Несмотря на то, что инцидент произошел еще в начале августа, детали ущерба продолжают становиться известными.

Добавим, 18 августа в столице России была проведена массовая эвакуация людей из "Москва-Сити". Это произошло после сообщения о "прилете БпЛА".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз