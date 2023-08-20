Губернатор Ростовской области заявил об атаке беспилотников
Сегодня, 20 августа, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об атаке беспилотников. По его словам, по БпЛА якобы успешно отработали средства радиоэлектронной борьбы.
Об этом Василий Голубев написал в своем Telegram-канале.
Атака дронов на Ростовскую область
Голубев рассказал, что противовоздушная оборона не применялась из-за малого размера цели.
"Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска", — пишет он.
Губернатор Ростовской области добавил, что жертв и разрушений в результате падений БпЛА нет.
Напомним, сегодня ночью, 20 августа, после трех ночи в российском Курске произошел "хлопок". Есть информация о пожаре в местном вокзале.
Также мы писали, что в интернете опубликовали кадры ущерба, нанесенного российскому танкеру SIG после нападения морским дроном в акватории Черного моря. Несмотря на то, что инцидент произошел еще в начале августа, детали ущерба продолжают становиться известными.
Добавим, 18 августа в столице России была проведена массовая эвакуация людей из "Москва-Сити". Это произошло после сообщения о "прилете БпЛА".