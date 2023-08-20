Губернатор Ростовской области заявил об атаке беспилотников

Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: росСМИ

Сегодня, 20 августа, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об атаке беспилотников. По его словам, по БпЛА якобы успешно отработали средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом Василий Голубев написал в своем Telegram-канале.

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Голубев рассказал, что противовоздушная оборона не применялась из-за малого размера цели.

"Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска", — пишет он.

Губернатор Ростовской области добавил, что жертв и разрушений в результате падений БпЛА нет.

Пост Голубева. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 20 августа, после трех ночи в российском Курске произошел "хлопок". Есть информация о пожаре в местном вокзале.

Также мы писали, что в интернете опубликовали кадры ущерба, нанесенного российскому танкеру SIG после нападения морским дроном в акватории Черного моря. Несмотря на то, что инцидент произошел еще в начале августа, детали ущерба продолжают становиться известными.

Добавим, 18 августа в столице России была проведена массовая эвакуация людей из "Москва-Сити". Это произошло после сообщения о "прилете БпЛА".