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У мережі показали момент "прильоту" в Москві та наслідки атаки БпЛА

18 серпня 2023 07:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі показали момент "прильоту" в Москві та наслідки атаки БпЛА
Екстрені служби на місці вибуху в Москві. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 18 серпня, у Москві пролунали вибухи. У Росії заявили про атаку безпілотника та показали момент "прильоту".

Відео поширилось у Telegram-каналах.

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На відео можна побачити потужний вибух, який стався біля башт "Москва-Сіті", а також дим після "прильоту".

Російські ЗМІ вже публікують наслідки вибуху в столиці РФ. На місце події одразу прибули екстрені служби. Росіяни стверджують, що безпілотник вдалося збити.

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Наслідки вибуху у Москві. Фото: росЗМІ
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Екстрені служби на місці вибуху в Москві. Фото: росЗМІ
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Екстрені служби на місці вибуху в Москві. Фото: росЗМІ
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Екстрені служби на місці вибуху в Москві. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, у російській столиці Москві, а також у Підмосков'ї, пролунали вибухи. За словами очевидців, за кілька секунд до "бавовни" вони бачили в небі БпЛА.

Також ми писали, що до Росії повернулося "серпневе прокляття". У минулі роки останній місяць літа в РФ зустрічався з тривогою. Місцеві все частіше почали говорити про "прокляття", щоб пояснити велику кількість смертельних аварій, терактів або загострень війни.

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