У мережі показали момент "прильоту" в Москві та наслідки атаки БпЛА

Екстрені служби на місці вибуху в Москві. Фото: росЗМІ

Сьогодні вночі, 18 серпня, у Москві пролунали вибухи. У Росії заявили про атаку безпілотника та показали момент "прильоту".

Відео поширилось у Telegram-каналах.

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На відео можна побачити потужний вибух, який стався біля башт "Москва-Сіті", а також дим після "прильоту".

Російські ЗМІ вже публікують наслідки вибуху в столиці РФ. На місце події одразу прибули екстрені служби. Росіяни стверджують, що безпілотник вдалося збити.

Наслідки вибуху у Москві. Фото: росЗМІ

Екстрені служби на місці вибуху в Москві. Фото: росЗМІ

Екстрені служби на місці вибуху в Москві. Фото: росЗМІ

Екстрені служби на місці вибуху в Москві. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, у російській столиці Москві, а також у Підмосков'ї, пролунали вибухи. За словами очевидців, за кілька секунд до "бавовни" вони бачили в небі БпЛА.

Також ми писали, що до Росії повернулося "серпневе прокляття". У минулі роки останній місяць літа в РФ зустрічався з тривогою. Місцеві все частіше почали говорити про "прокляття", щоб пояснити велику кількість смертельних аварій, терактів або загострень війни.