Вибухи у Миколаєві 15 липня

Наслідки ворожої атаки. Ілюстративне фото: ДСНС

Близько опівночі, 15 липня, у Миколаєві лунають потужні вибухи. Також у кількох областях України оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Миколаєві вночі, 15 липня

Моніторингові канали повідомляють про гучні вибухи у Миколаєві. Також повідомляється, що це працює українська ППО. Збиває безпілотники.

Також моніторингові канали повідомляють, що загроза атаки ворожими безпілотниками зберігається.

Нагадаємо, ворог під час своїх дронових атак використовує складні погодні умови. В таких умовах мобільним вогневим групам важко виявляти і знищувати безпілотники.

Також ми писали, що 14 липня 2023 року вороги атакували Україну 17 ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 "шахедів". Також уночі збито один розвідувальний БпЛА, а ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.