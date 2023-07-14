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Гучні вибухи лунають у Миколаєві: ворожа атака

14 липня 2023 23:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Миколаєві 15 липня
Наслідки ворожої атаки. Ілюстративне фото: ДСНС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Близько опівночі, 15 липня, у Миколаєві лунають потужні вибухи. Також у кількох областях України оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Моніторингові канали повідомляють про гучні вибухи у Миколаєві. Також повідомляється, що це працює українська ППО. Збиває безпілотники.

Також моніторингові канали повідомляють, що загроза атаки ворожими безпілотниками зберігається.

Нагадаємо, ворог під час своїх дронових атак використовує складні погодні умови. В таких умовах мобільним вогневим групам важко виявляти і знищувати безпілотники. 

Також ми писали, що 14 липня 2023 року вороги атакували Україну 17 ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 "шахедів". Також уночі збито один розвідувальний БпЛА, а ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.

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