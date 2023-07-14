Росіяни використовують для повітряних атак погодні умови, — речник ПС Ігнат

Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: АрміяInform

Російські окупанти під час своїх дронових атак використовують складні погодні умови. В таких умовах мобільним вогневим групам важко виявляти і знищувати безпілотники.

Про це речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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За словами Юрія Ігната, російські окупанти під час дронових атак використовують погодні умови.

"Хмарність ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які мусять бачити об'єкт, бачити повітряну ціль, щоб прицілитись", — наголосив Ігнат, пояснивши, яким чином росіяни враховують примхи погоди.

Також саме через намагання ускладнити роботу мобільних вогневих груп росіяни запускають ударні безпілотники уночі.

Чи впливає погода на ракети та дрони

Погодні умови, надаючи перевагу агресору, не впливають на його літальні апарати.

"Якщо буде якийсь сильний вітер боковий, обмерзання з перепадом температур, то це може впливати на Shahed, які запускають через Азовське море. Зараз, як бачимо, противник застосовує їх і навіть в таку погоду, коли є і хмарність, і зливи", — підкреслив прессекретар Повітряних сил.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 липня українські війська знищили 16 із 17 ударних дронів-камікадзе російських військ.