Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Громкие взрывы раздаются в Николаеве: вражеская атака arrow

Громкие взрывы раздаются в Николаеве: вражеская атака

14 июля 2023 23:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Николаеве 15 июля
Последствия вражеской атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Около полуночи, 15 июля, в Николаеве раздаются мощные взрывы. Также в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрывы в Николаеве ночью, 15 июля

Мониторинговые каналы сообщают о громких взрывах в Николаеве. 

Также мониторинговые каналы сообщают, что угроза атаки вражескими беспилотниками сохраняется.

Напомним, враг во время своих дроновых атак использует сложные погодные условия. В таких условиях мобильным огневым группам сложно обнаруживать и уничтожать беспилотники.

Также мы писали, что 14 июля 2023 года враги атаковали Украину 17 ударными беспилотниками иранского производства типа "Shahed" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).

В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожены 16 "шахедов". Также ночью сбит один разведывательный БпЛА, а еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила минувшие сутки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Спикер ГУР: "Бунт Пригожина не подавлен. В Кремле все очень серьезно"

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз