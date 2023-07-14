Взрывы в Николаеве 15 июля

Громкие взрывы раздаются в Николаеве: вражеская атака
Около полуночи, 15 июля, в Николаеве раздаются мощные взрывы. Также в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Николаеве ночью, 15 июля
Мониторинговые каналы сообщают о громких взрывах в Николаеве.
Также мониторинговые каналы сообщают, что угроза атаки вражескими беспилотниками сохраняется.
Напомним, враг во время своих дроновых атак использует сложные погодные условия. В таких условиях мобильным огневым группам сложно обнаруживать и уничтожать беспилотники.
Также мы писали, что 14 июля 2023 года враги атаковали Украину 17 ударными беспилотниками иранского производства типа "Shahed" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).
В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожены 16 "шахедов". Также ночью сбит один разведывательный БпЛА, а еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила минувшие сутки.