Взрывы в Николаеве 15 июля

Последствия вражеской атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС

Около полуночи, 15 июля, в Николаеве раздаются мощные взрывы. Также в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Николаеве ночью, 15 июля

Мониторинговые каналы сообщают о громких взрывах в Николаеве.

Также мониторинговые каналы сообщают, что угроза атаки вражескими беспилотниками сохраняется.

Напомним, враг во время своих дроновых атак использует сложные погодные условия. В таких условиях мобильным огневым группам сложно обнаруживать и уничтожать беспилотники.

Также мы писали, что 14 июля 2023 года враги атаковали Украину 17 ударными беспилотниками иранского производства типа "Shahed" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).

В результате боевой работы в южных и восточных областях уничтожены 16 "шахедов". Также ночью сбит один разведывательный БпЛА, а еще шесть беспилотников оперативно-тактического уровня противовоздушная оборона поразила минувшие сутки.