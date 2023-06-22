Гучні вибухи на Полтавщині: загроза балістичної зброї
Вночі, 22 червня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Мапа країни почала "червоніти" близько першої ночі. Відразу почали надходити повідомлення про вибухи на Полтавщині. Зокрема, у Кіровограді та Кривому Розі.
Вибухи у Полтавській області
Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Кривому Розі та Кременчуці.
Мапа повітряних тривог виглядає таким чином:
Нагадаємо, вночі, 22 червня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Мапа країни почала "червоніти" близько першої ночі. Українців попереджають про можливість ракетного обстрілу та атаку безпілотників.
Також ми писали, що минулої ночі, 21 червня, в деяких областях України лунала сирена повітряної тривоги. Було чути звуки вибухів у Житомирській, Черкаській, Хмельницькій та Київській областях. У Хмельницькій області зафіксоване влучання у будівлю в одній із громад області.