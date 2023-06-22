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Гучні вибухи на Полтавщині: загроза балістичної зброї

22 червня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Гучні вибухи на Полтавщині: загроза балістичної зброї
Гучні вибухи на Полтавщині: загроза балістичної зброї
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 22 червня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Мапа країни почала "червоніти"  близько першої ночі. Відразу почали надходити повідомлення про вибухи на Полтавщині. Зокрема, у Кіровограді та Кривому Розі.

Вибухи у Полтавській області

Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Кривому Розі та Кременчуці. 

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Мапа повітряних тривог виглядає таким чином:

Нагадаємо, вночі, 22 червня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Мапа країни почала "червоніти"  близько першої ночі. Українців попереджають про можливість ракетного обстрілу та атаку безпілотників. 

Також ми писали, що минулої ночі, 21 червня, в деяких областях України лунала сирена повітряної тривоги. Було чути звуки вибухів у Житомирській, Черкаській, Хмельницькій та Київській областях. У Хмельницькій області зафіксоване влучання у будівлю в одній із громад області. 

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