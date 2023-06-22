Громкие взрывы на Полтавщине: угроза баллистического оружия
Ночью, 22 июня, Украиной начала распространяться воздушная тревога. Карта страны начала "краснеть" около часу ночи. Сразу начали поступать сообщения о взрывах в Полтавской области. В частности, в Кировограде и Кривом Роге.
Взрывы в Полтавской области
Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Кривом Роге и Кременчуге.
Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Напомним, ночью, 22 июня, Украиной начала распространяться воздушная тревога. Карта страны начала "краснеть" около часу ночи. Украинцев предупреждают о возможности ракетного обстрела и атаки беспилотников.
Также мы писали, что минувшей ночью, 21 июня, в некоторых областях Украины звучала сирена воздушной тревоги. Были слышны звуки взрывов в Житомирской, Черкасской, Хмельницкой и Киевской областях. В Хмельницкой области зафиксировано попадание в здание в одной из общин области.