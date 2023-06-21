У кількох областях оголошено повітряну тривогу: загроза безпілотників

Ракета, що летить. Фото: Google

Вночі, 21 червня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Мапа країни почала "червоніти" після першої ночі. Українців попереджають про можливість ракетного обстрілу та атаку безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вночі, 21 червня, повітряна тривога триває в таких областях:

Черкаська

Полтавська

Сумська.

01:40:

Повідомляється, що існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

01:46:

Повідомляється, що мапа повітряних тривог розширилася. Додалася Кіровоградська область. Відтак, мапа повітряних тривог вигладає так:

Нагадаємо, вночі 20 червня, Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Сили повітряної оборони ЗСУ знищили 32 із 35 застосованих противником дронів-камікадзе.

Також вночі, 20 червня, в Україні тривалий час зберігалась повітряна тривога. Також лунали вибухи в Вінницькій та Хмельницькій областях.

Також ми писали, що скандальному очільнику Дніпровсьокї РДА депутати фракції "УДАР Віталія Кличка" подарували барабани "для зняття стресу" під час повітряної тривоги.