Гучні вибухи пролунали в Херсоні — який район під обстрілом
27 квітня 2024 06:56
оновлено: 07:06
Дим здіймається після вибуху вранці. Ілюстративне фото: twitter.com/EuromaidanPR
Вибухи в Херсоні зараз 27 квітня прогриміли зранку близько 06:40. Російські окупанти ведуть обстріл із тимчасово окупованого лівого берега. Під прицілом — прибережна зона.
Про це повідомляє очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.
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Вибухи в Херсоні зараз 27 квітня
"У Херсоні пролунали кілька вибухів! Прибережна зона під обстрілом. Ворог атакує з тимчасово окупованого лівого берега", — зазначив Мрочко.
Він закликав місцевих бути обережними та пройти в безпечні місця.
Наразі повітряна тривога в Херсонській області та інших не оголошена.
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