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Гучні вибухи пролунали в Херсоні — який район під обстрілом

27 квітня 2024 06:56
оновлено: 07:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Гучні вибухи пролунали в Херсоні — який район під обстрілом
Дим здіймається після вибуху вранці. Ілюстративне фото: twitter.com/EuromaidanPR
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Херсоні зараз 27 квітня прогриміли зранку близько 06:40. Російські окупанти ведуть обстріл із тимчасово окупованого лівого берега. Під прицілом — прибережна зона.

Про це повідомляє очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

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Вибухи в Херсоні зараз 27 квітня

"У Херсоні пролунали кілька вибухів! Прибережна зона під обстрілом. Ворог атакує з тимчасово окупованого лівого берега", — зазначив Мрочко.

Він закликав місцевих бути обережними та пройти в безпечні місця.

Вибухи в Херсоні зараз 27 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка

Наразі повітряна тривога в Херсонській області та інших не оголошена.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 27 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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