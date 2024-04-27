Гучні вибухи пролунали в Херсоні — який район під обстрілом

Дим здіймається після вибуху вранці. Ілюстративне фото: twitter.com/EuromaidanPR

Вибухи в Херсоні зараз 27 квітня прогриміли зранку близько 06:40. Російські окупанти ведуть обстріл із тимчасово окупованого лівого берега. Під прицілом — прибережна зона.

Про це повідомляє очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

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Вибухи в Херсоні зараз 27 квітня

"У Херсоні пролунали кілька вибухів! Прибережна зона під обстрілом. Ворог атакує з тимчасово окупованого лівого берега", — зазначив Мрочко.

Він закликав місцевих бути обережними та пройти в безпечні місця.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка

Наразі повітряна тривога в Херсонській області та інших не оголошена.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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