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Громкие взрывы прогремели в Херсоне — какой район под обстрелом

27 апреля 2024 06:56
обновлено: 08:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Херсоне сейчас 27 апреля — какой район под обстрелом
Дым поднимается после взрыва утром. Иллюстративное фото: twitter.com/EuromaidanPR
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Херсоне сейчас 27 апреля прогремели утром около 06:40. Российские оккупанты ведут обстрел с временно оккупированного левого берега. Под прицелом — прибрежная зона.

Об этом сообщает глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

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Взрывы в Херсоне сейчас 27 апреля

"В Херсоне прогремели несколько взрывов! Прибрежная зона под обстрелом. Враг атакует с временно оккупированного левого берега", — отметил Мрочко.

Он призвал местных быть осторожными и пройти в безопасные места.

Взрывы в Херсоне сейчас 27 апреля
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко

Сейчас воздушная тревога в Херсонской области и других не объявлена.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 27 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что утром 27 апреля по областям распространилась воздушная тревога из-за пусков ракет с бомбардировщиков Ту-95 мс и крылатых ракет "Кинжал" из истребителя Миг-31К. В связи с этим раздавались взрывы в Днепре и Львовской области.

Херсон
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