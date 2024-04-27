Взрывы в Херсоне сейчас 27 апреля — какой район под обстрелом

Дым поднимается после взрыва утром. Иллюстративное фото: twitter.com/EuromaidanPR

Взрывы в Херсоне сейчас 27 апреля прогремели утром около 06:40. Российские оккупанты ведут обстрел с временно оккупированного левого берега. Под прицелом — прибрежная зона.

Об этом сообщает глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram.

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Взрывы в Херсоне сейчас 27 апреля

"В Херсоне прогремели несколько взрывов! Прибрежная зона под обстрелом. Враг атакует с временно оккупированного левого берега", — отметил Мрочко.

Он призвал местных быть осторожными и пройти в безопасные места.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко

Сейчас воздушная тревога в Херсонской области и других не объявлена.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что утром 27 апреля по областям распространилась воздушная тревога из-за пусков ракет с бомбардировщиков Ту-95 мс и крылатых ракет "Кинжал" из истребителя Миг-31К. В связи с этим раздавались взрывы в Днепре и Львовской области.