Гучні вибухи в Кіровоградській області: деталі удару РФ
30 серпня 2023 01:11
оновлено: 01:22
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
На тлі повітряної тривоги в низці областей України вночі, 30 серпня, дуже гучно в Кіровоградській області. Місцеві жителі чули потужні вибухи, у регіоні — небезпека удару БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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