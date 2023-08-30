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Гучні вибухи в Кіровоградській області: деталі удару РФ

30 серпня 2023 01:11
оновлено: 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Гучні вибухи в Кіровоградській області: деталі удару РФ
Вибухи в нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На тлі повітряної тривоги в низці областей України вночі, 30 серпня, дуже гучно в Кіровоградській області. Місцеві жителі чули потужні вибухи, у регіоні — небезпека удару БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:20. Наразі в "червоних" областях зберігається небезпека атаки БпЛА. Повітряна тривога триває.

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Повітряна тривога в Україні, загроза атаки БпЛА. Фото: alerts.in.ua

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