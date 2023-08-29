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Російська атака на Полтавщину: з-під завалів дістали тіло ще однієї людини

29 серпня 2023 16:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Російська атака на Полтавщину: з-під завалів дістали тіло ще однієї людини
Рятувальники розбирають завали. Фото: Дмитро Лунін\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, 28 серпня, російські терористи завдали удару по промисловій інфраструктурі на Полтавщині. Рятувальники вже другу добу розбирають завали. 

Про це повідомляє очільник Полтавської ОДА Дмитро Лунін. 

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Наслідки обстрілу

Відтак, на другий день під час розбору завалів рятувальники знайшли тіло ще однієї людини. До роботи було залучено кінологів і службових собак Національної поліції та ДСНС.

Загалом, відомо про четверо загиблих, п'ятеро осіб отримали поранення різних ступенів тяжкості.

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Повідомлення про наслідки обстрілу. Фото: скриншот

Російська атака на Полтавщину

Нагадаємо, 28 серпня росіяни вдарили по промисловому підприємству на Полтавщині. За інформацією МВС, усі постраждалі та загиблі — працівники підприємства. 

Додамо, що внаслідок удару по селищу Гоголеве, що на Полтавщині, їу приміщенні олійниці місцевого підприємства сталася пожежа. Андрій Єрмак показав наслідки ракетного удару.

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