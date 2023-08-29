Російська атака на Полтавщину: з-під завалів дістали тіло ще однієї людини
У понеділок, 28 серпня, російські терористи завдали удару по промисловій інфраструктурі на Полтавщині. Рятувальники вже другу добу розбирають завали.
Про це повідомляє очільник Полтавської ОДА Дмитро Лунін.
Наслідки обстрілу
Відтак, на другий день під час розбору завалів рятувальники знайшли тіло ще однієї людини. До роботи було залучено кінологів і службових собак Національної поліції та ДСНС.
Загалом, відомо про четверо загиблих, п'ятеро осіб отримали поранення різних ступенів тяжкості.
Російська атака на Полтавщину
Нагадаємо, 28 серпня росіяни вдарили по промисловому підприємству на Полтавщині. За інформацією МВС, усі постраждалі та загиблі — працівники підприємства.
Додамо, що внаслідок удару по селищу Гоголеве, що на Полтавщині, їу приміщенні олійниці місцевого підприємства сталася пожежа. Андрій Єрмак показав наслідки ракетного удару.