Громкие взрывы в Кировоградской области: детали удара РФ
30 августа 2023 01:11
обновлено: 01:22
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
На фоне воздушной тревоги в ряде областей Украины в ночь на 30 августа очень громко в Кировоградской области. Местные жители слышали мощные взрывы, в регионе опасность удара БпЛА.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Читайте также:
Обновлено 01:16. Раздались взрывы в Кировоградской области. Предварительно работает ПВО, однако дождемся официальной информации.
Обновлено 01:20. В "красных" областях сохраняется опасность атаки БпЛА. Воздушная тревога продолжается.
Обновляется...