Громкие взрывы в Кировоградской области: детали удара РФ

Взрывы в ночном городе. Фото: google.com

На фоне воздушной тревоги в ряде областей Украины в ночь на 30 августа очень громко в Кировоградской области. Местные жители слышали мощные взрывы, в регионе опасность удара БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Обновлено 01:16. Раздались взрывы в Кировоградской области. Предварительно работает ПВО, однако дождемся официальной информации.

Обновлено 01:20. В "красных" областях сохраняется опасность атаки БпЛА. Воздушная тревога продолжается.

Воздушная тревога в Украине, угроза атаки БПЛА. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...