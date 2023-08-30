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Громкие взрывы в Кировоградской области: детали удара РФ

30 августа 2023 01:11
обновлено: 01:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Громкие взрывы в Кировоградской области: детали удара РФ
Взрывы в ночном городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На фоне воздушной тревоги в ряде областей Украины в ночь на 30 августа очень громко в Кировоградской области. Местные жители слышали мощные взрывы, в регионе опасность удара БпЛА.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:16. Раздались взрывы в Кировоградской области. Предварительно работает ПВО, однако дождемся официальной информации.

Обновлено 01:20. В "красных" областях сохраняется опасность атаки БпЛА. Воздушная тревога продолжается.

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Воздушная тревога в Украине, угроза атаки БПЛА. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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