Гучні вибухи в Запорізькій області: шахеди обстрілюють регіон
11 вересня 2023 03:44
оновлено: 03:51
Дим після вибухів вночі. Фото: google.com
Сьогодні вночі, 11 вересня, прогримів потужний вибух у Запорізькій області. Наразі там триває повітряна тривога, а небезпека повторного удару безпілотників залишається.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Читайте також:
Оновлено 03:46. У Запорізькій області працюють сили ППО. Також є інофрмація про збиття БпЛА. Дочекаємось офіційної інформації.
Оновлено 03:49. Небезпека атаки безпілотниками зберігається в низці південних та східних областей. Зокрема, повітряна тривога поширилася й в центр країни — на Кіровоградщину.
Оновлюється...