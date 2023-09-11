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Гучні вибухи в Запорізькій області: шахеди обстрілюють регіон

11 вересня 2023 03:44
оновлено: 03:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Гучні вибухи в Запорізькій області: шахеди обстрілюють регіон
Дим після вибухів вночі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні вночі, 11 вересня, прогримів потужний вибух у Запорізькій області. Наразі там триває повітряна тривога, а небезпека повторного удару безпілотників залишається.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 03:46. У Запорізькій області працюють сили ППО. Також є інофрмація про збиття БпЛА. Дочекаємось офіційної інформації.

Оновлено 03:49. Небезпека атаки безпілотниками зберігається в низці південних та східних областей. Зокрема, повітряна тривога поширилася й в центр країни — на Кіровоградщину.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 11 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...   

 

 

 

 

 

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