Гучні вибухи в Запорізькій області: шахеди обстрілюють регіон

Дим після вибухів вночі. Фото: google.com

Сьогодні вночі, 11 вересня, прогримів потужний вибух у Запорізькій області. Наразі там триває повітряна тривога, а небезпека повторного удару безпілотників залишається.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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