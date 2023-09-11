Громкие взрывы в Запорожской области: шахеды обстреливают регион
11 сентября 2023 03:44
обновлено: 03:51
Дым после взрывов ночью. Фото: google.com
Сегодня ночью, 11 сентября, прогремел мощный взрыв в Запорожской области. Сейчас там идет воздушная тревога, а опасность повторного удара беспилотников остается.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 03:46. В Запорожской области работают силы ПВО. Также есть инофрмация об уничтожении БпЛА. Дождемся официальной информации.
Обновлено 03:49. Опасность атаки беспилотниками сохраняется в ряде южных и восточных областей. В частности, воздушная тревога распространилась и в центр страны на Кировоградщину.
Обновляется...