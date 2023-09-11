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Громкие взрывы в Запорожской области: шахеды обстреливают регион

11 сентября 2023 03:44
обновлено: 03:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Громкие взрывы в Запорожской области: шахеды обстреливают регион
Дым после взрывов ночью. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня ночью, 11 сентября, прогремел мощный взрыв в Запорожской области. Сейчас там идет воздушная тревога, а опасность повторного удара беспилотников остается.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 03:46. В Запорожской области работают силы ПВО. Также есть инофрмация об уничтожении БпЛА. Дождемся официальной информации.

Обновлено 03:49. Опасность атаки беспилотниками сохраняется в ряде южных и восточных областей. В частности, воздушная тревога распространилась и в центр страны на Кировоградщину.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 11 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

 

 

 

 

 

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