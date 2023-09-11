Громкие взрывы в Запорожской области: шахеды обстреливают регион

Дым после взрывов ночью. Фото: google.com

Сегодня ночью, 11 сентября, прогремел мощный взрыв в Запорожской области. Сейчас там идет воздушная тревога, а опасность повторного удара беспилотников остается.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 03:46. В Запорожской области работают силы ПВО. Также есть инофрмация об уничтожении БпЛА. Дождемся официальной информации.

Обновлено 03:49. Опасность атаки беспилотниками сохраняется в ряде южных и восточных областей. В частности, воздушная тревога распространилась и в центр страны на Кировоградщину.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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