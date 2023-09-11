Вибухи в Херсоні сьогодні 11 вересня: місто під атакою РФ

Вибух у нічному місті. Фото: google.com

Сьогодні вночі, 11 вересня, місцеві жителі чули сильні вибухи в Херсоні. Наразі повітряна тривога в області не оголошена.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Вибухи в Херсоні сьогодні 11 вересня

Оновлено 03:02. Місцеві пабліки поінформували про вибухи в Херсоні. Наразі невідомо, що стало причиною цих подій, однак більше дізнаємося зранку від офіційних джерел.

Оновлено 03:07. Наразі повітряна тривога спостерігається в Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Моніторингові канали повідомляють про БпЛА над "червоними" областями, однак Повітряні сили поки що не надають ніякої інформації щодо цього.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вчора, 10 вересня, близько першої ночі ворог атакував Київ безпілотниками. У місті було чути вибухи. Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки є падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці.

Також ми повідомляли, що вчора, 10 вересня, близько 00:10 моніторингові канали повідомили про сильні вибухи на Чернігівщині та Сумщині. За попередніми даними, в регіоні спрацювала наша ППО.