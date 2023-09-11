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Вибухи в Херсоні: місто під атакою РФ

11 вересня 2023 02:56
оновлено: 03:21
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Інна Буряк
редактор
Вибухи в Херсоні сьогодні 11 вересня: місто під атакою РФ
Вибух у нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні вночі, 11 вересня, місцеві жителі чули сильні вибухи в Херсоні. Наразі повітряна тривога в області не оголошена.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Херсоні сьогодні 11 вересня

Оновлено 03:02. Місцеві пабліки поінформували про вибухи в Херсоні. Наразі невідомо, що стало причиною цих подій, однак більше дізнаємося зранку від офіційних джерел. 

Оновлено 03:07. Наразі повітряна тривога спостерігається в Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Моніторингові канали повідомляють про БпЛА над "червоними" областями, однак Повітряні сили поки що не надають ніякої інформації щодо цього.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 11 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що вчора, 10 вересня, близько першої ночі ворог атакував Київ безпілотниками. У місті було чути вибухи. Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки є падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. 

Також ми повідомляли, що вчора, 10 вересня, близько 00:10 моніторингові канали повідомили про сильні вибухи на Чернігівщині та Сумщині. За попередніми даними, в регіоні спрацювала наша ППО.

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