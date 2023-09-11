Вибухи в Херсоні сьогодні 11 вересня: місто під атакою РФ

Вибухи в Херсоні: місто під атакою РФ
Сьогодні вночі, 11 вересня, місцеві жителі чули сильні вибухи в Херсоні. Наразі повітряна тривога в області не оголошена.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Херсоні сьогодні 11 вересня
Оновлено 03:02. Місцеві пабліки поінформували про вибухи в Херсоні. Наразі невідомо, що стало причиною цих подій, однак більше дізнаємося зранку від офіційних джерел.
Оновлено 03:07. Наразі повітряна тривога спостерігається в Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Моніторингові канали повідомляють про БпЛА над "червоними" областями, однак Повітряні сили поки що не надають ніякої інформації щодо цього.
Нагадаємо, що вчора, 10 вересня, близько першої ночі ворог атакував Київ безпілотниками. У місті було чути вибухи. Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки є падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці.
Також ми повідомляли, що вчора, 10 вересня, близько 00:10 моніторингові канали повідомили про сильні вибухи на Чернігівщині та Сумщині. За попередніми даними, в регіоні спрацювала наша ППО.