Вибухи у Тернопільській області вночі 26 квітня, що відомо

Гучно у Тернопільській області — в регіоні оголосили загрозу ракетного удару
26 квітня 2024 23:55
Фото ілюстративне
Про вибухи у Тернопільській області 27 квітня повідомляють користувачі соцмереж і телеграм-канали. По всій Україні зараз лунає сигнал повітряної тривоги.
Повітряні сили ЗСУ вночі, 27 квітня, попередили про пуски російських "кинджалів" у бік нашої країни.
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Вибухи у Тернопільській області
Про звуки вибухів у Тернополі писали місцеві телеграм-канали.
Станом на 00:00 у Тернопільскій області і загалом по країні оголошено відбій повітряної тривоги.
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