Вибухи у Тернопільській області вночі 26 квітня, що відомо

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Про вибухи у Тернопільській області 27 квітня повідомляють користувачі соцмереж і телеграм-канали. По всій Україні зараз лунає сигнал повітряної тривоги.

Повітряні сили ЗСУ вночі, 27 квітня, попередили про пуски російських "кинджалів" у бік нашої країни.

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Вибухи у Тернопільській області

Про звуки вибухів у Тернополі писали місцеві телеграм-канали.

Скриншот з Telegram/Тернопіль/Труха

Станом на 00:00 у Тернопільскій області і загалом по країні оголошено відбій повітряної тривоги.

Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

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