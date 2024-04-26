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Гучно у Тернопільській області — в регіоні оголосили загрозу ракетного удару

26 квітня 2024 23:55
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Вибухи у Тернопільській області вночі 26 квітня, що відомо
Фото ілюстративне
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Про вибухи у Тернопільській області 27 квітня повідомляють користувачі соцмереж і телеграм-канали. По всій Україні зараз лунає сигнал повітряної тривоги. 

Повітряні сили ЗСУ вночі, 27 квітня, попередили про пуски російських "кинджалів" у бік нашої країни.

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Вибухи у Тернопільській області 

Про звуки вибухів у Тернополі писали місцеві телеграм-канали. 

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Скриншот з Telegram/Тернопіль/Труха

Станом на 00:00 у Тернопільскій області і загалом по країні  оголошено відбій повітряної тривоги. 

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Скриншот з Telegram/Повітряні Сили ЗСУ

Новина доповнюється.

вибух
Тернопільська область
повітряна тривога

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