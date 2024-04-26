Взрывы в Тернопольской области ночью 26 апреля, что известно

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О взрывах в Тернопольской области 27 апреля сообщают пользователи соцсетей и телеграмм-каналы. На всей территории Украины сейчас звучит сигнал воздушной тревоги.

Воздушные силы ВСУ ночью, 27 апреля, предупредили о пусках российских "кинжалов" в сторону нашей страны.

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Взрывы в Тернопольской области

О звуках взрывов в Тернополе писали местные телеграмм-каналы.

Скриншот из Telegram/Тернополь/Труха

По состоянию на 00:00 в Тернопольской области и в целом в Украине объявлен отбой воздушной тревоги.

Скриншот из Telegram/Воздушные Силы ВСУ

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