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Про вибухи у Хмельницькій області сьогодні, 26 квітня, повідомляють соцмережі. Раніше Повітряні сили попередили про загрозу ракетних ударів в регіоні.

Про небезпеки також інформує онлайн-карта повітряних тривог в Україні. "Почервоніли" області країни.

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Карта повітряних тривог в Україні 26 квітня. Фото: alerts.in.ua

Вибухи у Хмельницькій області

Про рух ворожих ракет у напрямку Хмельниччини військові Повітряних сил повідомили о 23:11.

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