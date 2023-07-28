Гулянки на руїнах: у Маріуполі окупанти відкрили нічний клуб

Нічний клуб для розваг окупанти відкрили у Маріуполі. Фото: скриншот

У тимчасово окупованому Маріуполі росіянам хочеться розваг. Вони вирішили влаштувати гулянки посеред зруйнованих будинків і місць, де катували мешканців міста. Для цього відремонтували та відкрили нічний клуб "Клеопатра".

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"Новий-старий нічний клуб "Клеопатра". Витончене мистецтво знаходити оточення закладів для розваг серед русні. Де ще не влаштувати пляски та пісні, як не посеред руїн? Скільки сотен тут вбито маріупольців? Росіянам плювати. Наступний нічний клуб мабуть відкриють прямо посеред цвинтаря", — написав радник мера Маріуполя.

Зауважимо, раніше нічний клуб "Клеопатра" в Маріуполі був одним із найпопулярніших місць відпочинку. У 2009-му році "Клеопатра" була перейменована на клуб "Фараон". З 2012 року клуб був зачинений.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі окупанти назвали одну зі шкіл іменем російського генерала, який брав участь у захопленні міста у 2022 році. Біля входу до будівлі загарбники встановили бронзове погруддя на постаменті.

Відтак, російські окупанти перейменували школу №7 у Маріуполі. Вона тимчасово носитиме ім'я генерал-лейтенанта російських загарбницьких військ Романа Кутузова.

Військового злочинця було ліквідовано у червні 2022 року на Луганщині. Однак російські терористи присвоїли йому звання "героя".