Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Гулянки на руїнах: у Маріуполі окупанти відкрили нічний клуб arrow

Гулянки на руїнах: у Маріуполі окупанти відкрили нічний клуб

28 липня 2023 03:35
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Гулянки на руїнах: у Маріуполі окупанти відкрили нічний клуб
Нічний клуб для розваг окупанти відкрили у Маріуполі. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У тимчасово окупованому Маріуполі росіянам хочеться розваг. Вони вирішили влаштувати гулянки посеред зруйнованих будинків і місць, де катували мешканців міста. Для цього відремонтували та відкрили нічний клуб "Клеопатра".

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Читайте також:

Розваги окупантів серед руїн міста

"Новий-старий нічний клуб "Клеопатра". Витончене мистецтво знаходити оточення закладів для розваг серед русні. Де ще не влаштувати пляски та пісні, як не посеред руїн? Скільки сотен тут вбито маріупольців? Росіянам плювати. Наступний нічний клуб мабуть відкриють прямо посеред цвинтаря", — написав  радник мера Маріуполя.

Зауважимо, раніше нічний клуб "Клеопатра" в Маріуполі був одним із найпопулярніших місць відпочинку. У 2009-му році "Клеопатра" була перейменована на клуб "Фараон". З 2012 року клуб був зачинений.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі окупанти назвали одну зі шкіл іменем російського генерала, який брав участь у захопленні міста у 2022 році. Біля входу до будівлі загарбники встановили бронзове погруддя на постаменті. 

Відтак, російські окупанти перейменували школу №7 у Маріуполі. Вона тимчасово носитиме ім'я генерал-лейтенанта російських загарбницьких військ Романа Кутузова.

Військового злочинця було ліквідовано у червні 2022 року на Луганщині. Однак російські терористи присвоїли йому звання "героя". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз