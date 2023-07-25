Примусова русифікація: школу у Маріуполі назвали іменем генерала, який знищував місто

Школіря у одній зі шкіл Маріуполя. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти назвали одну зі шкіл іменем російського генерала, який брав участь у захопленні міста у 2022 році. Біля входу до будівлі загарбники встановили бронзове погруддя на постаменті.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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Відтак, російські окупанти перейменували школу №7 у Маріуполі. Вона тимчасово носитиме ім'я генерал-лейтенанта російських загарбницьких військ Романа Кутузова.

"На стіні школи встановили меморіальну дошку, а на постаменті біля входу до будівлі — бронзове погруддя", — йдеться у повідомленні.

Погруддя російському генералу Кутузову біля вході у школу. Фото: Маріупольська міська рада\Telegram

Що відомо про Романа Кутузова

Відомо, що Роман Кутузов — генерал російської армії та командир 29-ї армії РФ. Він брав участь у захопленні Маріуполя на початку повномасштабної війни у 2022 році.

Через нього українське місто майже три місяці було в блокаді, а жертвами окупантів стали стали понад 22 тисячі мирних жителів.

Військового злочинця було ліквідовано у червні 2022 року на Луганщині. Однак, російські терористи присвоїли йому звання "героя".

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі окупанти вигадали новий фейк. Вони розклеюють неправдиві листівки у місті та залякають населення українською мовою.

Додамо, на тимчасово окупованій території України російські окупанти вербують українських дітей. Влітку вони це роблять під приводом відпочинку, відправляючи маленьких українців у табори. А восени росіяни готуються розповідати причини початку так званої "СВО", якою у Росії називають розв'язану війну проти України.