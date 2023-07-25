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Примусова русифікація: школу у Маріуполі назвали іменем генерала, який знищував місто

25 липня 2023 16:07
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Козюк Тетяна
редактор
Примусова русифікація: школу у Маріуполі назвали іменем генерала, який знищував місто
Школіря у одній зі шкіл Маріуполя. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти назвали одну зі шкіл іменем російського генерала, який брав участь у захопленні міста у 2022 році. Біля входу до будівлі загарбники встановили бронзове погруддя на постаменті. 

Про це повідомляє Маріупольська міська рада. 

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Відтак, російські окупанти перейменували школу №7 у Маріуполі. Вона тимчасово носитиме ім'я генерал-лейтенанта російських загарбницьких військ Романа Кутузова.

"На стіні школи встановили меморіальну дошку, а на постаменті біля входу до будівлі — бронзове погруддя", — йдеться у повідомленні. 

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Погруддя російському генералу Кутузову біля вході у школу. Фото: Маріупольська міська рада\Telegram

Що відомо про Романа Кутузова

Відомо, що Роман Кутузов — генерал російської армії та командир 29-ї армії РФ. Він брав участь у захопленні Маріуполя на початку повномасштабної війни у 2022 році.

Через нього українське місто майже три місяці було в блокаді, а жертвами окупантів стали стали понад 22 тисячі мирних жителів. 

Військового злочинця було ліквідовано у червні 2022 року на Луганщині. Однак, російські терористи присвоїли йому звання "героя". 

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі окупанти вигадали новий фейк. Вони розклеюють неправдиві листівки у місті та залякають населення українською мовою. 

Додамо, на тимчасово окупованій території України російські окупанти вербують українських дітей. Влітку вони це роблять під приводом відпочинку, відправляючи маленьких українців у табори. А восени росіяни готуються розповідати причини початку так званої "СВО", якою у Росії називають розв'язану війну проти України.

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