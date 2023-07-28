Гулянки на руинах: в Мариуполе оккупанты открыли ночной клуб

Ночной клуб для развлечений оккупанты открыли в Мариуполе. Фото: скриншот

Во временно оккупированном Мариуполе россиянам хочется развлечений. Они решили устроить гулянья среди разрушенных домов и мест, где пытали жителей города. Для этого отремонтировали и открыли ночной клуб "Клеопатра".

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Читайте также:

Развлечения оккупантов среди руин города

"Новый-старый ночной клуб "Клеопатра". Изящное искусство находить окружение заведений для развлечений среди русни. Где еще не устроить пляски и песни, как не посреди руин? Сколько сот здесь убито мариупольцев? Россиянам плевать. Следующий ночной клуб видимо откроют прямо посреди кладбищ", — написал советник мэра Мариуполя.

Заметим, что ранее ночной клуб "Клеопатра" в Мариуполе был одним из самых популярных мест отдыха. В 2009 году "Клеопатра" была переименована в клуб "Фараон". С 2012 года клуб был закрыт.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе оккупанты назвали одну из школ именем российского генерала, участвовавшего в захвате города в 2022 году. У входа в здание захватчики установили бронзовый бюст на постаменте.

Следовательно, российские оккупанты переименовали школу №7 в Мариуполе. Она будет временно носить имя генерал-лейтенанта русских захватнических войск Романа Кутузова.

Военный преступник был ликвидирован в июне 2022 года в Луганской области. Однако русские террористы присвоили ему звание "героя".