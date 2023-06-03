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Гуменюк оцінила ризики вибуху на хімічному заводі "Титан"

3 червня 2023 11:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Гуменюк оцінила ризики вибуху на хімічному заводі "Титан"
Завод "Кримський титан". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Окупанти демонстративно мінують хімічний завод "Кримський титан". У разі вибуху, отруйні речовини розповсюдяться не тільки по території України.  

Про це повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Одна з улюблених карток ворога — це розіграш техногенних шантажів. Це вже не вперше. Вони знов намагаються демонстративно завозити туди вибухівку, для того, щоб створити прецедент й звинуватити Сили оборони. Теж саме вони робили й на Каховській, і на Запорізькій АЕС. Це звичайна практика для терористів", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Речниця ОК "Південь" додала, що у разі вибуху на хімічному заводі "Кримський титан" під ураження підпадуть окупаційні війська, прилеглі регіони й навіть Туреччина.

"Навряд чи буде розіграно таку страшну карту, але похизуватися цим, продемонструвати свою силу й свої потужності ворог може. Зокрема, використати це як провокацію. З іншого боку це означає, що їх досить суттєво турбує напрямок руху Сил оборони. Вони намагаються тиснути на тих напрямках, які вважають для себе загрозливими", — сказала Наталя Гуменюк.

Залежно від того, куди та з якою швидкістю буде направлений вітер, у мешканців України є від 6 до 24 годин, аби сховатись від небезпечних забруднень. Карту можливого забруднення територій — дивіться в матеріалі

Нагадаємо, загарбники завезли на територію хімічного заводу "Кримський титан" у місті Армянськ велику кількість вибухівки і почали мінувати територію підприємства. Є версія, що росіяни хочуть влаштувати вибух на території заводу. Деталі в матеріалі.

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