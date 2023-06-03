Гуменюк оценила риски взрыва на химическом заводе "Титан"

Завод "Крымский титан". Фото: google

Оккупанты демонстративно минируют химический завод "Крымский титан". В случае взрыва ядовитые вещества распространятся не только по территории Украины.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Одна из любимых карт врага — это розыгрыш техногенных шантажей. Это уже не первый раз. Они снова пытаются демонстративно завозить туда взрывчатку, для того, чтобы создать прецедент и обвинить Силы обороны. То же самое они делали и на Каховской, и на Запорожской АЭС. Это обычная практика для террористов", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что в случае взрыва на химическом заводе "Крымский титан" под поражения подвергнутся оккупационные войска, близлежащие регионы и даже Турция.

"Вряд ли будет разыграна такая страшная карта, но похвастаться этим, продемонстрировать свою силу и свои мощности враг может. В том числе использовать это как провокацию. С другой стороны это означает, что их довольно существенно беспокоит направление движения Сил обороны. Они пытаются давить на тех направлениях, которые считают себя угрожающими", — сказала Наталья Гуменюк.

В зависимости от того, куда и с какой скоростью будет направлен ветер, у жителей Украины от 6 до 24 часов, чтобы укрыться от опасных загрязнений. Карту возможного загрязнения территорий — смотрите в материале.

Напомним, захватчики отвезли на территорию химического завода "Крымский титан" в городе Армянск большое количество взрывчатки и начали минировать территорию предприятия. Есть версия, что россияне хотят устроить взрыв на территории завода. Подробности в материале.