Росіяни готують провокацію на хімзаводі у Криму, — Прокудін

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Telegram Олександра Прокудіна

Російські окупаційні війська готують провокацію на заводі “Кримський титан” у Армянську. Можливий вибух на хімзаводі позначиться не тільки на українцях, а зачепить і мешканців Росії та Туреччини.

Про це повідомив на своєму офіційному Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Підготовка провокації

За словами Олександра Прокудіна, російські окупанти готують серйозну провокацію на півночі Криму.

Загарбники завезли на територію хімічного заводу “Кримський титан” у місті Армянськ велику кількість вибухівки і почали мінувати територію підприємства.

Є версія, що росіяни хочуть влаштувати вибух на території заводу.

Наслідки не тільки для України

"Імовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля", — заявив Олександр Прокудін.

Він додав, що постраждають внаслідок такого вибуху мешканці не тільки Криму, а і щонайменше семи областей України.

Крім того, наслідки вибуху на хімічному заводі у Армянську відчують жителі Росії та Туреччини.

"Ми чітко усвідомлюємо загрозу для наших людей, здійснюємо постійний моніторинг ситуації та готові оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути", — запевнив голова Херсонської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо, 27 травня ГУР Міноборони України заявило, що російські спецслужби почали готувати провокацію із хімічною зброєю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, зокрема, на території ЗАЕС. Вони намагаються зірвати контрнаступальні дії Сил оборони України.