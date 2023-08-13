Гуменюк пояснила, як аналітики шкодять ЗСУ

Керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Розмови аналітиків, інформаційний шум та розмірковування на тему просування ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області дуже шкодять українським захисникам.

Про це заявила повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Гуменюк наголосила, що обговорення та створення інформаційного ажіотажу в ЗМІ з приводу просування ЗСУ на лівому березі Дніпра у Херсонській області дуже шкодить нашим бійцям, які перебувають під щільним ворожим вогнем.

"Ще раз попрошу від імені командування дотримуватися інформаційної тиші й дочекатися офіційних повідомлень. Сьогодні ми працюємо контрбатарейно і бережемо життя своїх людей, тому що розуміємо: вихід на лівий берег — це потрапляння під вогневе ураження противника. Тут важливо не перешкоджати такими інформаційними повідомленнями", — наголосила вона.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Гуменюк розповіла про нову техніку росіян у Чорному морі. Відтепер, окупанти ховають військові кораблі за цивільними суднами, створивши так званий "щит".