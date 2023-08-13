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Гуменюк объяснила, как аналитики вредят ВСУ

13 августа 2023 17:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Гуменюк объяснила, как аналитики вредят ВСУ
Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Разговоры аналитиков, информационный шум и размышления по теме продвижения ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области очень вредят украинским защитникам.

Об этом заявила руководитель объединенного прес-сцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Гуменюк подчеркнула, что обсуждение и создание информационного ажиотажа в СМИ по поводу продвижения ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области очень вредит нашим бойцам, которые находятся под плотным вражеским огнем.

"Еще раз попрошу от имени командования соблюдать информационную тишину и дождаться официальных сообщений. Сегодня мы работаем контрбатарейно и бережем жизнь своих людей, потому что понимаем: выход на левый берег — это попадание под огненное поражение противника. Здесь важно не препятствовать таким информационным сообщениям", — подчеркнула она.

Напомним, недавно Наталья Гуменюк рассказала о новой технике россиян в Черном море. Отныне, оккупанты хоронят военные корабли за гражданскими судами, создав так называемый "щит".

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