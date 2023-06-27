Гуменюк пообіцяла найближчим часом "результати, які всіх порадують"
Дуже скоро на південному напрямку очікуються новини, які порадують усіх українців. А підрив Каховської ГЕС вплинув на початкові плани української армії мінімальним чином.
Про це заявила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
Підрив ГЕС не вплинув
За словами Гуменюк, підрив Каховської ГЕС та підтоплення території Херсонської області не мав того ефекту і впливу на плани Сил оборони України, на який розраховували окупанти.
А ті зміни в бойовій роботі, які відбулися у зв’язку із російським терактом, зазначила представниця Сил оборони, цілком вкладаються у глобальний план контрнаступу.
Скоро будуть новини
Наталя Гуменюк наголосила, що дуже скоро будуть результати, які порадують усіх українців.
Але, додала речниця Сил оборони півдня України, під час контрнаступу все-таки варто дотримуватися режиму інформаційної тиші.
"Наразі ми можемо говорити тільки про те, що ми ведемо досить гучну контрбатарейну боротьбу", — підкреслила Гуменюк.
Нагадаємо, що кілька днів тому партизани на Херсонщині знищили комплекс зв'язку окупантів.