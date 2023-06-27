Гуменюк пообіцяла найближчим часом "результати, які всіх порадують"

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк. Фото: Facebook-сторінка Гуменюк

Дуже скоро на південному напрямку очікуються новини, які порадують усіх українців. А підрив Каховської ГЕС вплинув на початкові плани української армії мінімальним чином.

Про це заявила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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Підрив ГЕС не вплинув

За словами Гуменюк, підрив Каховської ГЕС та підтоплення території Херсонської області не мав того ефекту і впливу на плани Сил оборони України, на який розраховували окупанти.

А ті зміни в бойовій роботі, які відбулися у зв’язку із російським терактом, зазначила представниця Сил оборони, цілком вкладаються у глобальний план контрнаступу.

Скоро будуть новини

Наталя Гуменюк наголосила, що дуже скоро будуть результати, які порадують усіх українців.

Але, додала речниця Сил оборони півдня України, під час контрнаступу все-таки варто дотримуватися режиму інформаційної тиші.

"Наразі ми можемо говорити тільки про те, що ми ведемо досить гучну контрбатарейну боротьбу", — підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, що кілька днів тому партизани на Херсонщині знищили комплекс зв'язку окупантів.