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Партизани на Херсонщині знищили комплекс зв'язку окупантів

23 червня 2023 10:50
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Партизани на Херсонщині знищили комплекс зв'язку окупантів
Комплекс зв’язку російської армії. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Український агент, який для конспірації служить в російській армії, знищив важливий російський військовий об’єкт. Це був комплекс зв’язку Р-161.

Про це повідомили партизани із воєнного руху українців та кримських татар АТЕШ.

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Знищений комплекс зв’язку

Українські партизани на території Херсонської області знищили комплекс зв’язку Р-161.

Цей зухвалий вчинок виконав український агент, який для конспірації служив у російській армії.

Російський комплекс зв'язку
Російський комплекс зв'язку
Фото: АТЕШ

Деталі успішної операції

Представник руху АТЕШ, який служив у російській армії, дізнався, що у новому підрозділі, який приїхав до населеного пункту, де стояла частина партизана, є важливий військовий об’єкт — система зв’язку Р-161.

Знищений Р-161
Знищений Р-161
Фото: АТЕШ

Отримавши від росіян з сусідньої військової частини і дочекавшись, коли ті нап’ються і перестануть охороняти об’єкт, український агент пробрався до місця дислокації військової техніки і підпалив систему зв’язку.

"Ми довго готувалися до цієї операції, і тепер можемо продемонструвати результати. Скоро їх буде набагато більше", — наголосили у АТЕШ.

Партизани АТЕШ про знищений російський комплекс Р-161
Партизани АТЕШ про знищений російський комплекс Р-161

Нагадаємо, що днями партизани з групи АТЕШ заявили про виявлення невідомої раніше системи російської ППО. Підрозділ протиповітряної оборони розташований на заході Криму, неподалік від Євпаторії.

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