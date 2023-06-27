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Гуменюк пообещала в ближайшее время "результаты, которые порадуют всех"

27 июня 2023 13:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Гуменюк пообещала в ближайшее время "результаты, которые порадуют всех"
Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Фото: Facebook-страница Гуменюк
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Очень скоро на южном направлении ожидаются новости, которые обрадуют всех украинцев. А подрыв Каховской ГЭС повлиял на первоначальные планы украинской армии минимальным образом.

Об этом заявила глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Подрыв ГЭС не повлиял

По словам Гуменюк, подрыв Каховской ГЭС и подтопление территории Херсонской области не имел того эффекта и влияния на планы сил обороны Украины, на который рассчитывали оккупанты.

А те изменения в боевой работе, которые произошли в связи с российским терактом, отметила представитель сил обороны, полностью вкладываются в глобальный план контрнаступления.

Скоро будут новости

Наталья Гуменюк подчеркнула, что очень скоро будут результаты, которые обрадуют всех украинцев.

Но, добавила спикер Сил обороны юга Украины, во время контрнаступления все же следует соблюдать режим информационной тишины.

"Пока мы можем говорить только о том, что мы ведем достаточно громкую контрбатарейную борьбу", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, что несколько дней назад партизаны в Херсонской области уничтожили комплекс связи оккупантов.

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