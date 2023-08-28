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Гуменюк роз'яснила тактику росіян при нічній атаці на Україну

28 серпня 2023 09:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Гуменюк роз'яснила тактику росіян при нічній атаці на Україну
Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: Courtesy Photo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч на 28 серпня російські терористи атакували Україну ракетами "Калібр". Для цього вони застосували тактику, схожу з минулим ударом, коли повітряні цілі противника часто маневрували. 

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. 

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Під час атаки у ніч на 28 серпня загарбники запускали як хибні, так і справжні цілі. При цьому вони застосовували тактику маневрування ракет, що свідчить про дефіцит ракет у росіян.

"Цього разу також тактика була використана приблизно така ж: із блуканням ракет, зі спробою обійти маршрути, і можливі їхні місця ураження", — сказала Гуменюк

Вона вважає, що ворог таким чином ворог вдається до більш економного підходу ракетних обстрілів України. 

Нагадаємо, вночі 27 серпня в Україні була оголошена повітряна тривога. Ракети загрожували всім областям, було чути повторні вибухи в Київському регіоні. Перед цим працювали сили ППО біля столиці.

Також ми писали, що нещодавно Гуменюк повідомили, що Росія перемістила свої ракетоносії з Чорного моря до Азовського. Таким чином вони намагаються вберегти свій флот від ударів українськими безпілотниками.

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