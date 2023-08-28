Гуменюк роз'яснила тактику росіян при нічній атаці на Україну

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. Фото: Courtesy Photo

У ніч на 28 серпня російські терористи атакували Україну ракетами "Калібр". Для цього вони застосували тактику, схожу з минулим ударом, коли повітряні цілі противника часто маневрували.

Про це розповіла речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Під час атаки у ніч на 28 серпня загарбники запускали як хибні, так і справжні цілі. При цьому вони застосовували тактику маневрування ракет, що свідчить про дефіцит ракет у росіян.

"Цього разу також тактика була використана приблизно така ж: із блуканням ракет, зі спробою обійти маршрути, і можливі їхні місця ураження", — сказала Гуменюк

Вона вважає, що ворог таким чином ворог вдається до більш економного підходу ракетних обстрілів України.

Нагадаємо, вночі 27 серпня в Україні була оголошена повітряна тривога. Ракети загрожували всім областям, було чути повторні вибухи в Київському регіоні. Перед цим працювали сили ППО біля столиці.

Також ми писали, що нещодавно Гуменюк повідомили, що Росія перемістила свої ракетоносії з Чорного моря до Азовського. Таким чином вони намагаються вберегти свій флот від ударів українськими безпілотниками.