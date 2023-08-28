Гуменюк разъяснила тактику россиян при ночной атаке на Украину

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: Courtesy Photo

В ночь на 28 августа российские террористы атаковали Украину ракетами "Калибр". Для этого они применили тактику, схожую с прошлым ударом, когда воздушные цели противника часто маневрировали.

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Во время атаки в ночь на 28 августа захватчики запускали как ложные, так и ложные цели. При этом они применяли тактику маневрирования ракет, что свидетельствует о дефиците ракет у россиян.

"На этот раз также тактика была использована примерно такая же: с блужданием ракет, с попыткой обойти маршруты и возможные их места поражения", — сказала Гуменюк.

Она считает, что враг таким образом враг прибегает к более экономному подходу ракетных обстрелов Украины.

Напомним, ночью 27 августа в Украине была объявлена воздушная тревога. Ракеты угрожали всем областям, были слышны повторные взрывы в Киевском регионе. До этого работали силы ПВО возле столицы.

Также мы писали, что недавно Гуменюк сообщили, что Россия переместила свои ракетоносители из Черного моря в Азовское. Таким образом, они пытаются уберечь свой флот от ударов украинскими беспилотниками.