Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Гуменюк разъяснила тактику россиян при ночной атаке на Украину arrow

Гуменюк разъяснила тактику россиян при ночной атаке на Украину

28 августа 2023 09:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Гуменюк разъяснила тактику россиян при ночной атаке на Украину
Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: Courtesy Photo
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 28 августа российские террористы атаковали Украину ракетами "Калибр". Для этого они применили тактику, схожую с прошлым ударом, когда воздушные цели противника часто маневрировали.

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Читайте также:

Какую тактику используют россияне во время обстрелов Украины

Во время атаки в ночь на 28 августа захватчики запускали как ложные, так и ложные цели. При этом они применяли тактику маневрирования ракет, что свидетельствует о дефиците ракет у россиян.

"На этот раз также тактика была использована примерно такая же: с блужданием ракет, с попыткой обойти маршруты и возможные их места поражения", — сказала Гуменюк.

Она считает, что враг таким образом враг прибегает к более экономному подходу ракетных обстрелов Украины.

Напомним, ночью 27 августа в Украине была объявлена воздушная тревога. Ракеты угрожали всем областям, были слышны повторные взрывы в Киевском регионе. До этого работали силы ПВО возле столицы.

Также мы писали, что недавно Гуменюк сообщили, что Россия переместила свои ракетоносители из Черного моря в Азовское. Таким образом, они пытаются уберечь свой флот от ударов украинскими беспилотниками.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 27 августа: проведение парламентских выборов и продвижение ВСУ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз