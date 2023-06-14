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Гуменюк розкрила деталі нічної атаки по Одесі

14 червня 2023 12:19
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Гуменюк розкрила деталі нічної атаки по Одесі
Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесу вразили чотири ракети типу "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря. Завдяки силам протиповітряної оборони, дві з них були збиті. 

Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, під час брифінгу, який відбувся в Медіацентрі Україна – Одеса.

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"Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення різного ступеню важкості. Також ракета влучила в складське приміщення однієї з торговельних мереж, три співробітники складу загинули, сім отримали поранення. Всі постраждалих ушпиталено, всі отримали допомогу", — зазначила Наталя Гуменюк.

Вона додала, що з її точки зору, "саме так для окупантів виглядають штаби, центри прийняття рішень та логістичні хаби в сил оборони".

Наслідки атаки по Одесі. Фото: ОК "Південь"

Нагадаємо, прокурори документують наслідки обстрілу, що стався в Одесі. Відповідно до процесуального керівництва, розпочато досудове розслідування кримінальних проваджень у зв'язку з порушенням законів та звичаїв війни, згідно зі статтею 438 Кримінального кодексу України.

Зазначимо, в Чорному морі продовжують нести бойове чергування ворожі ракетоносії. Загроза чергового удару висока.

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