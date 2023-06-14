Гуменюк раскрыла детали ночной атаки по Одессе

Наталья Гуменюк. Фото: Новости.

Одессу поразили четыре ракеты типа "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря. Благодаря силам противовоздушной обороны две из них были сбиты.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, во время брифинга, который состоялся в Медиацентре Украина — Одесса.

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"В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Также ракета попала в складское помещение одной из торговых сетей, три сотрудника склада погибли, семь получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы, все получили помощь", — отметила Наталья Гуменюк.

Она добавила, что с ее точки зрения, "именно так для оккупантов выглядят штабы, центры принятия решений и логистические хабы в силах обороны".

Последствия атаки в Одессе. Фото: ОК "Юг"

Напомним, прокуроры документируют последствия произошедшего в Одессе обстрела. В соответствии с процессуальным руководством, начато досудебное расследование уголовных производств в связи с нарушением законов и обычаев войны, согласно статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Отметим, в Черном море продолжают нести боевое дежурство вражеские ракетоносители. Угроза очередного удара высока.