Гуменюк раскрыла детали ночной атаки по Одессе
Одессу поразили четыре ракеты типа "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря. Благодаря силам противовоздушной обороны две из них были сбиты.
Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, во время брифинга, который состоялся в Медиацентре Украина — Одесса.
"В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, шесть человек получили ранения разной степени тяжести. Также ракета попала в складское помещение одной из торговых сетей, три сотрудника склада погибли, семь получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы, все получили помощь", — отметила Наталья Гуменюк.
Она добавила, что с ее точки зрения, "именно так для оккупантов выглядят штабы, центры принятия решений и логистические хабы в силах обороны".
Напомним, прокуроры документируют последствия произошедшего в Одессе обстрела. В соответствии с процессуальным руководством, начато досудебное расследование уголовных производств в связи с нарушением законов и обычаев войны, согласно статье 438 Уголовного кодекса Украины.
Отметим, в Черном море продолжают нести боевое дежурство вражеские ракетоносители. Угроза очередного удара высока.