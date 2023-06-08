Гуменюк розкрила деталі підготовки окупантів до підриву Каховської ГЕС
Під час запланованого теракту на Каховській ГЕС, російські окупанти спеціально блокували зв'язок та умисно не повідомляли свої власні підрозділи про наміри зруйнувати гідроспоруду. Це було зроблено з метою максимальної конспірації та приховування своєї причетності до трагедії.
Про це повідомила Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
"Багато хто з окупаційних військ або залишились під водою, або потерпають та чекають на даху і благають про допомогу", — зазначила речниця ОК "Південь".
Гуменюк пояснила, що пробиття зв'язку в окремих випадках свідчить не про технічні проблеми, а про цілеспрямоване перешкоджання з боку окупантів.
"Можливо, за якийсь період часу зв'язок ще відновиться і буде кращим. Зараз вдається отримувати інформацію за деякими каналами зв’язку. Зокрема, збираючи її за допомогою аеророзвідки", — додала Наталя Гуменюк.
Зазначимо, знищення греблі Каховської гідроелектростанції це, — безумовно, спланована заздалегідь акція російських окупантів. Минула лише доба з моменту підриву дамби, і ми тільки оговтуємося від цієї події. Розуміння і відчуття справжнього лиха, яке принесли росіяни на нашу землю, його катастрофічних масштабів і незворотних подекуди наслідків ми отримаємо з часом. А наразі перед нами стоїть головне завдання: погнати рашистських окупантів з України. Наскільки за умов, які склалися, можлива взагалі тепер деокупації Півдня Херсонщини, розбиралося Новини.LIVE.