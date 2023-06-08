Гуменюк розкрила деталі підготовки окупантів до підриву Каховської ГЕС

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Під час запланованого теракту на Каховській ГЕС, російські окупанти спеціально блокували зв'язок та умисно не повідомляли свої власні підрозділи про наміри зруйнувати гідроспоруду. Це було зроблено з метою максимальної конспірації та приховування своєї причетності до трагедії.

Про це повідомила Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Багато хто з окупаційних військ або залишились під водою, або потерпають та чекають на даху і благають про допомогу", — зазначила речниця ОК "Південь".

Гуменюк пояснила, що пробиття зв'язку в окремих випадках свідчить не про технічні проблеми, а про цілеспрямоване перешкоджання з боку окупантів.

"Можливо, за якийсь період часу зв'язок ще відновиться і буде кращим. Зараз вдається отримувати інформацію за деякими каналами зв’язку. Зокрема, збираючи її за допомогою аеророзвідки", — додала Наталя Гуменюк.



Зазначимо, знищення греблі Каховської гідроелектростанції це, — безумовно, спланована заздалегідь акція російських окупантів. Минула лише доба з моменту підриву дамби, і ми тільки оговтуємося від цієї події. Розуміння і відчуття справжнього лиха, яке принесли росіяни на нашу землю, його катастрофічних масштабів і незворотних подекуди наслідків ми отримаємо з часом. А наразі перед нами стоїть головне завдання: погнати рашистських окупантів з України. Наскільки за умов, які склалися, можлива взагалі тепер деокупації Півдня Херсонщини, розбиралося Новини.LIVE.